"Для него россияне – братья". В Киеве из-за сотрудничества с Дорном пострадал магазин (видео)

Активисты уже обращались к производителям спортивной одежды Puma с требованием разорвать сотрудничество с Иваном Дорном

В Киеве магазин вандализировали из-за сотрудничества с Иваном Дорном. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве в одном из торговых центров из-за сотрудничества с артистом Иваном Дорном, который несколько лет назад дал скандальное интервью, неизвестные разрисовали магазин Puma.

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Об этом в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

"Какие-то хорошие люди провели художественную акцию возле магазина PUMA в Киеве (ТРК Sky Mall), поскольку компания сотрудничает с пророссийским коллаборантом Дорном, для которого агрессоры – братья", – написал он.

Возле магазина кто-то написал "Террористы", "Сепаратисты", и "Бизнес на крови".

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Напомним, в 2017 году певец и музыкант Иван Дорн в беседе с Юрием Дудем выразил уверенность, что Украина и Россия помирятся. Следом Юрий также спросил у Ивана, являются ли братьями русские и украинцы, на что тот ответил, что ему нравится так думать.

Также мы писали о том, что исполнитель Иван Дорн станет хедлайнером концертной программы на этапе Формулы-1, который пройдет с 23 по 26 сентября на автодроме в Сочи.