Для работников учебных заведений и органов власти ввели обязательные прививки от коронавируса

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"Внедряются обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций", – об этом сообщил глава Минздрава Ляшко на заседании правительства.
"Внедряются обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций", – об этом сообщил глава Минздрава Ляшко на заседании правительства.
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