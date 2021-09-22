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Для работников учебных заведений и органов власти ввели обязательные прививки от коронавируса

22 сентября, 14:27
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/ Фото: Сегодня

"Внедряются обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций", – об этом сообщил глава Минздрава Ляшко на заседании правительства.

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