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Для школ в Сумской области продлили дистанционку: когда дети вернутся за парты

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 ноября, 18:15
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Школьники ушли на дистанционное обучение с 29 октября и будут там почти три недели
В Сумской области продлили дистанционку в школах.
В Сумской области продлили дистанционку в школах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области продлили дистанционную форму обучения для школьников 1-11 классов. Они останутся дома до 14 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.

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По словам местных чиновников, ограничения помогли – за последние две недели уменьшилось количество больных в категории 10-17 лет. Они надеются, что заболеваемость будет снижаться.

"Комиссия ТЭБ и ЧС единогласным решением рекомендовала учреждениям общего среднего образования продлить дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов до 14 ноября 2021 года", – говорится в сообщении.

Статистика COVID-заболеваемости в области

Директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова сообщила, что на сегодняшний день в области болеют 218 детей и 277 педагогов.

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В целом регион по состоянию на сегодняшний день согласно показателю заболеваемости находится на первом месте в Украине. Там 1385 больных 100 тысяч населения.

Не все за дистанционку

В школах Харькова продлят учебный год в июне, лишь бы не переводить детей на дистанционное обучение. Осенние каникулы у детей продлятся три недели.

В Департаменте образования предпочли каникулы, а не дистанционное обучение, так как считают его "неэффективным".

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"В чем эффективность дистанционного образования? К сожалению, дистанционный формат показал, что это достаточно сомнительный путь к обучению, потому что есть дети, которые, конечно, работали и работают в любом режиме, а многие не учатся. Мы проработали все возможные варианты, но дети должны учиться в школе" , – сказала Ольга Деменко.

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