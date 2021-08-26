Для украинцев отменили визы еще в одну туристическую страну

Продолжительность пребывания граждан в странах не должна превышать 90 дней

Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизе. Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований. Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина в четверг, 26 августа.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по состоянию на сегодня между Украиной и Маврикием действует визовый режим поездок граждан. Гражданами Республики Маврикий для въезда в Украину оформляются соответствующие визы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины и визы в электронном виде (е-Виза).

Граждане Украины, которые намерены совершить поездку в Республику Маврикий, должны оформить соответствующую маврикийскую визу (кроме граждан, путешествующих на Маврикий с туристической целью, которые в связи с односторонним решением правительства Республики Маврикий, принятым 17.03.2017, могут воспользоваться возможностью безвизового въезда и пребывания в стране сроком до 90 дней).

"Положениями проекта соглашения предусматривается введение безвизового режима взаимных поездок граждан Украины и Республики Маврикий при условии, что продолжительность пребывания граждан государства одной стороны на территории государства другой стороны не превышает 90 дней в течение 180 дней", – говорится в документе.