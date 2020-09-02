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Дмитрий Белянский: К концу года "Украина 24" заслуженно и надолго займет первое место среди информационных каналов

2 сентября, 19:21

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Руководство канала стремится войти в шестерку лучших каналов страны

За год с момента своего запуска телеканал "Украина 24", который в декабре отметит первый день рождения, обязательно займет первое место среди информационных каналов страны.

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В этом уверен член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский.

"Техническое вещание стартовало 2-го декабря. На сейчас, к осени, мы – в тройке лидеров, и я уверен, что уже к первой годовщине со дня рождения канала, "Украина 24" заслуженно и надолго займет первое место", – заявил он.

Белянский отметил, что вещание нового канала начиналось с 4,5 часов ежедневного собственного производства, а само появление "Украины 24" он называет "логикой развития МГУ".

"Феноменально быстрый рост связан с тем, что телеканал "Україна 24" был запущен не как отдельно стоящий проект, а непосредственно как проект МГУ. Плюс, конечно же, новостям "Сегодня" уже давно стало тесно в эфире общенационального лидера телесмотрения – канала "Украина", – объяснил член набсовета МГУ.

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Дмитрий Белянский напомнил о том, что до прихода на медиарынок "Украина 24", информационные каналы были связаны с теми или иными партиями и подавали информацию только под определенным углом.

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Сейчас руководство "Украина 24" строит амбициозные планы по вхождению в список самых популярных каналов страны.

"Исходя из текущей емкости рынка, мы присматриваемся где-то к 4-м пунктам доли рынка. При этом для достижения технического лидерства в этом сегменте нам достаточно 1,5-2%. А 4 пункта – это уже заявка на выход на позицию между ТОП-6 каналов Украины", – добавил Белянский.

Больше о том, как телеканал "Украина 24" будет развиваться и с какими трудностями он уже столкнулся, читайте в полной версии интервью Дмитрия Белянского на нашем сайте.

Также смотрите видеосюжет о флешмобе, который телеканал "Украина 24" запустил совместно с новостями "Сегодня":

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