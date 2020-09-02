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Дмитрий Белянский: На телерынке ожидается кадровая сенсация года

2 сентября, 18:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В коллективе канала "Украина 24" ожидается очень громкое пополнение

С момента своего появления на медиарынке страны в декабре прошлого года телеканал "Украина 24" сумел привлечь в свою команду множество известных украинцам лиц.

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Об этом рассказал член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский.

"Україна 24" смог сделать уникальное предложение – пригласить лучших профессионалов заниматься тем, что им интересно, без каких-либо ограничений. Так, к нашей команде присоединился Евгений Киселев, ведущий по воскресеньям в 22:00 еженедельную итоговую аналитическую программу "Реальная политика". Тигран Мартиросян с большим субботним интервью в 21:00 и итоговой программой о местных выборах "Украина выбирает" в 21:00 по воскресеньям. Василий Голованов с программой "Время Голованова" в 21:00 по будням. Виолетта Логунова с главным ежедневным выпуском новостей "Украина сегодня" в 20:00 по будням. И многие другие", – говорит Белянский.

Вдобавок к этому после запуска проекта удалось вернуть бывших работников ТРК "Украины", которые ушли на другие каналы – Влада Грузинского, Юлию Галушку, Талу Калатай и Дарину Огир. Также в новом сезоне к команде "Україна 24" присоединяется и Наташа Влащенко.

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Однако в осеннем сезоне зрителей удивят еще сильнее.

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"Я ответственно скажу вам, что главная кадровая сенсация на рынке, связанная с нашими приобретениями в команду "Україна 24", еще впереди. Она определенно состоится в этом году", – предупредил Белянский.

Больше о том, как телеканал "Украина 24" будет развиваться и с какими трудностями он столкнулся, читайте в полной версии интервью Дмитрия Белянского на нашем сайте.

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