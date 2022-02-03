Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Днепровский стрелок Рябчук внезапно отказался от показаний и поменял адвоката

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 21:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Он заявил, что его признание были взяты под принуждением и угрозами
Рябчук заявил, что давал показания под принуждением.
Рябчук заявил, что давал показания под принуждением. / Фото: Коллаж: Сегодня

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял пять человек в Днепре, отказался от своих показаний и сменил адвоката.

Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram.

Реклама

Согласно его информации, Рябчук собрал достаточно средств, чтобы нанять платного адвоката, который будет защищать его интересы. Также нацгвардеец якобы заявил о том, что признал свою вину под принуждением.

"Сегодня благодаря поддержке общественности собравшей средства к защите днепропетровского стрелка Артема Рябчука были привлечены адвокаты из вне системы (то есть не безвозмездно). Сегодня также Артем Рябчук отказался от всех показаний, взятых с его слов под принуждением и угрозами! Дело приобретает гиперскандальный оборот!", – написал Мосийчук.

Реклама

Заявление Рябчука. Фото: Игорь Мосийчук/Telegram

Стрельба в Днепре: все, что известно

  • Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.
  • На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
  • После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
  • Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
  • Артемию Рябчуку избрали меру пресечения в виде 60 суток под стражей. Он заявил, что не будет подавать апелляцию на это решение.

Ранее мы писали:

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Новая смерть в армии. В Николаеве нашли мертвым военного Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Ответ Кличко Банковой? Как мэр хочет вернуть себе власть над главами РГА Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Будем платить и за свою тару? Как в Киеве продают пластиковые пакеты после подорожания Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

223 695

заболело за неделю в Украине

+52%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.39

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

32.14

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять