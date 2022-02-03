Днепровский стрелок Рябчук внезапно отказался от показаний и поменял адвоката

Он заявил, что его признание были взяты под принуждением и угрозами

Рябчук заявил, что давал показания под принуждением. / Фото: Коллаж: Сегодня

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял пять человек в Днепре, отказался от своих показаний и сменил адвоката.

Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram.

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Согласно его информации, Рябчук собрал достаточно средств, чтобы нанять платного адвоката, который будет защищать его интересы. Также нацгвардеец якобы заявил о том, что признал свою вину под принуждением.

"Сегодня благодаря поддержке общественности собравшей средства к защите днепропетровского стрелка Артема Рябчука были привлечены адвокаты из вне системы (то есть не безвозмездно). Сегодня также Артем Рябчук отказался от всех показаний, взятых с его слов под принуждением и угрозами! Дело приобретает гиперскандальный оборот!", – написал Мосийчук.

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Заявление Рябчука. Фото: Игорь Мосийчук/Telegram

Стрельба в Днепре: все, что известно

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. Артемию Рябчуку избрали меру пресечения в виде 60 суток под стражей. Он заявил, что не будет подавать апелляцию на это решение.

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