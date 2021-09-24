Дневные дожди и сильный ветер: прогноз погоды на 24 сентября (карта)

В Киеве 24 сентября ожидается дождливая ветреная погода

Синоптики предупредили о похолодании. Коллаж "Сегодня".

В течение пятницы, 24 сентября, погода на всей территории Украины будет дождливой. Ливни продолжатся даже ночью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в регионах

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На Западной Украине и в центре 24 сентября ожидают дожди. Осадки будут идти как днем, так и ночью. Средняя температура воздуха +12...+14. На Закарпатье будет теплее – +15...+17.

На юге Украины будет несколько теплее, чем в остальных регионах – +15...+18 градусов. Ночи здесь прогнозируют прохладные + 5...+7. Днем синоптики предупреждают о дожде и ветре силой 7-12 метров в секунду.

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На севере будет несколько прохладнее – +9...+13 градусов днем, +4...+6 – ночью, здесь также ожидают дожди и сильный ветер.

В Киеве 24 сентября ожидается дождливая ветреная погода. Температура воздуха +12...+14 днем, + 4...+6 ночью.

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