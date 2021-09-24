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Дневные дожди и сильный ветер: прогноз погоды на 24 сентября (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 сентября, 06:47
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В Киеве 24 сентября ожидается дождливая ветреная погода
Синоптики предупредили о похолодании. Коллаж "Сегодня".
Синоптики предупредили о похолодании. Коллаж "Сегодня".

В течение пятницы, 24 сентября, погода на всей территории Украины будет дождливой. Ливни продолжатся даже ночью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в регионах

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На Западной Украине и в центре 24 сентября ожидают дожди. Осадки будут идти как днем, так и ночью. Средняя температура воздуха +12...+14. На Закарпатье будет теплее – +15...+17.

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На юге Украины будет несколько теплее, чем в остальных регионах – +15...+18 градусов. Ночи здесь прогнозируют прохладные + 5...+7. Днем синоптики предупреждают о дожде и ветре силой 7-12 метров в секунду.

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На севере будет несколько прохладнее – +9...+13 градусов днем, +4...+6 – ночью, здесь также ожидают дожди и сильный ветер.

В Киеве 24 сентября ожидается дождливая ветреная погода. Температура воздуха +12...+14 днем, + 4...+6 ночью.

В Украину пришла осень

  • Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября, в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась. Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.
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    Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупредил украинцев, что нужно быть готовыми к природным катастрофам в будущем. По его словам, климатические изменения в стране, которые могли бы привести к катаклизмам, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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