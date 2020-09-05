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"ДНР" нанесет по украинским позициям артиллерийский удар до 8 сентября, – военный эксперт

5 сентября, 13:13

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Армия готова ответить, но это будет означать конец перемирия

По украинским позициям до 8 сентября будет нанесен артиллерийский удар. Так прокомментировал сайту "Сегодня" заявление руководителя т.н. "ДНР" Дениса Пушилина о приказе уничтожить украинские фортификационные сооружения военный эксперт Михаил Жирохов.

"Заявление Пушилина означает, что по украинским позициям будет нанесен артиллерийский удар. Только так сепаратисты могут уничтожить наши сооружения. Я это заявление связываю с приближающимся 8 сентября – днем освобождения Донбасса от фашистов во время Второй мировой. Этот день и до войны очень помпезно отмечался там. А с началом войны сепаратисты ввели новые "традиции", – сказал Михаил Жирохов.

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По словам эксперта, украинские военные готовы дать ответ сепаратистам. Однако есть сомнения, что такой приказ будет отдан, поскольку это будет означать конец перемирия.

"Я только что общался с военными на передовой. Армия полностью готова ответить на провокацию так, как отвечали ранее: если будет артиллерийский удар, определить места, откуда он был нанесен и нанести ответный удар. Но это будет означать прекращение перемирия. Поэтому, я сомневаюсь, что украинская власть пойдет на это", – сказал военный эксперт.

Как сообщалось, главарь самопровозглашенной т.н. "Донецкой народной республики" ("ДНР") Денис Пушилин отдал приказ уничтожить инженерные сооружения вооруженных сил Украины у линии соприкосновения в Донбассе.

"Принято решение издать приказ об открытии огня по незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы…"написал Пушилин в своем Telegram-канале. Кроме того, он призвал ВСУ отвести военных из этого района с 8:00 7 сентября.

При этом боевики уже не впервые нарушают перемирие. Украинская сторона тщательно фиксирует факты:

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перемирие обстрелы Пушилин война на Донбассе

Источник: Сегодня

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