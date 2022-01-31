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До 1 млн гривен. Кому должны были заплатить за массовые беспорядки в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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31 января, 12:00
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Протесты должны были пройти минимум в пяти областях Украины в ближайшее время
Правоохранители предотвратили массовые митинги в Украине.
Правоохранители предотвратили массовые митинги в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Офисом президента Украины 31 января должна была пройти проплаченная насильственная акция протеста. Однако полиция задержала организаторов этого митинга.

Такое заявление во время брифинга 31 января сделал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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За участие в беспорядках обещали немалую сумму денег.

"Массовка – от 800 грн на человека, "титушки" – 1200 грн, более радикальные акции (зажигание шин) – 2500 долларов. Дополнительно выделили "кассу" на штраф. Потому что правоохранители будут задерживать и будут админпротоколы", - рассказал он.

Клименко добавил, что организаторы получили авансом более 1 млн гривен. Однако пути поступления этих денег пока неизвестны, над этим работает полиция.

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Беспорядки готовились по всей стране

В Украине группа лиц планировала массовые акции протестов. Их задержала полиция. Полиция объявила о задержании 30 января и анонсировала брифинг.

Во время общения с журналистами глава МВД Денис Монастырский сообщил, что стало известно правоохранителям. Так в ходе митингов планировалось, что должна была пролиться кровь "активистов". Кроме того, в центре Киева жгли бы шины и автомобили.

Кровь заготовили заранее, ее бы просто разлили во время акции, но выдавали б ее за ранение "активистов". Также к этим "активистам" должны были подойти медики, чтобы якобы оказали бы помощь. В результате "пострадавших" показали бы в новостях на телеканалах.

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Какие регионы были под угрозой

По словам Монастырского, акции были бы не только в Киеве, но и в ряде городов центральной Украины.

"В частности, это была: Сумская, Черниговская, Полтавская и Черкасская области. То есть области, в час-полтора доезда в Киев и наших северных границ с Российской Федерацией", – рассказал он.

По его словам, готовившиеся в Украине митинги были направлены на разбалансирование внутриполитической ситуации и на насилие против правоохранителей.

"Проведу параллели, что так же в 2014 году в городах Луганске, Донецке, в Крыму. Приводились люди специально, в то время из Российской Федерации. Поднимались так называемые псевдоактивисты, которые также демонстрировали вроде бы волю местного населения к переменам, провоцировали насилие в отношении правоохранительных органов, тем самым подстрекая других граждан", – сказал министр.

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