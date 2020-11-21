В Украину идут морозы и снег: какой будет погода в ближайшие дни

В Украине ожидается не слишком холодная, но преимущественно влажная погода в следующие несколько дней.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 22 ноября, ночью в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях днем местами на северо-востоке небольшой снег. На остальной территории без осадков.

На Левобережье местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, в Карпатах 6-11 градусов мороза. Днем на Правобережье 1-6 градусов тепла, на Левобережье около нуля. В Киеве в воскресенье без осадков, температура воздуха ночью 0-2 градусов мороза, днем 1-3 тепла.

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В понедельник, 23 ноября, в северных и северо-восточных областях, днем и на западе страны небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

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Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, в южной части до 9 градусов мороза. В восточной части страны ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 тепла.

В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью 0-2 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

Ранее мы писали, что 21 ноября в некоторых областях Украины ожидаются осадки.

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Напомним, синоптики рассказали, что в Украине резко похолодает. Где будет первый мороз.

Видео: Сегодня

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