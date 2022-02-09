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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

До +11! В Украине идет резкое потепление – прогноз от синоптиков

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 15:00
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Весеннюю погоду прогнозирует почти по всей стране уже завтра, 10 февраля
В Украину идет весенняя погода.
В Украину идет весенняя погода. / Фото: Коллаж: Сегодня

Потепление не покидает Украину. Завтра, 10 февраля, на всей территории страны прогнозируют плюсовую температуру, а местами ожидается дождь.

Об этом сообщает УНИАН.

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Показатели термометров повысятся до +11 градусов. Плюс будет как днем, так и ночью.

Теплее всего будет в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, именно там ожидается до +11 градусов днем.

В остальных западных областях будет +6-7 градусов, а на севере Украины +3-7 градусов. В центральной части страны ожидается +3-6 градусов, а на востоке будет холоднее всего – до +4.

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На юге Украины градусы распределятся неравномерно. В Запорожской области и в Крыму будет +3-4 градуса, а на остальной территории – до +9 градусов.

Дожди следует ожидать в Волынской, Ровенской и Сумской областях, а на востоке ожидается дождь с мокрым снегом.

Какую погоду ждать в феврале

По прогнозам Укргидрометцентра, февраль окажется теплее и менее снежным, чем январь. Но синоптики предупредили, что досрочной весной ждать не стоит.

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В феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (февраль окажется теплее января на 1-2 градуса).

На юге Одесской области в Крыму и Закарпатье до 4 градусов тепла.

Осадков тоже выпадет примерно на треть меньше, чем в январе: в среднем 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и в горах Крыма местами до 75 мм.

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