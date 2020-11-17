До 14 градусов мороза и снег: какой будет погода в ближайшие дни

В Украине уже выпал снег в трех областях, но это не конец. В ближайшие дни будет снежить в ряде областей, а также украинцев ждут температурные качели – от нескольких градусов тепла днем до -14 ночью.

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Об этом свидетельствуют данные карт Укргидрометцентра.

Так, в среду, 18 ноября, теплее всего будет на западе – 8-11 градусов. В центре и на юге страны скромные 0-4 градуса, а на востоке 1-3 мороза. В Киеве 0-2 градуса тепла. Ночью плюсовая температура только на западе, в остальных регионах небольшой "минус", а на востоке до -7. Нигде осадков в этот день не будет.

А вот в четверг, 19 ноября, в некоторых западных областях спадет температура до 3-5 градусов. На юге и в центре 2-4 тепла, в том числе и в Киеве. На востоке днем похолодает до -4. Ночь станет еще холоднее. Даже на западе в некоторых областях будут заморозки. Но самый неприятный сюрприз ожидается на востоке – от 10 до 14 градусов мороза.

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В пятницу, 20 ноября, половина Украины в осадках. В западных, северных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидается мокрый снег. В Киеве такая же погода. Температура воздуха в среднем 2-4 градуса тепла днем, на востоке от 0 до -5. Ночью сохранятся те же 2-4 градуса мороза, но в восточных областях до -11.

В субботу, 21 ноября, осадки в виде мокрого снега переместятся с запада на восток страны, на севере – снег. Температура воздух днем будет примерно на уровне пятницы – 2-4 градуса выше нуля. Но существенно повысится ночью: на Донбассе будет "всего" 2-4 мороза. В остальных регионах от 0 до -3.

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Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.

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