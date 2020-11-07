Українська
$ 28,36
33,58
  1. СЕГОДНЯ
  2. Последние новости Украины

До 14 градусов тепла и туман: какой будет погода 7 ноября (карта)

7 ноября, 07:58

Мария Журенко Мария Журенко

Будет облачно, но без осадков

В Украине 7 ноября будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем повысится до 14 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на севере и в центральной части страны температура воздуха днем повысится до 9-11 градусов тепла, а ночью – 4-6. На востоке днем ожидается 8-11 градусов тепла, а ночью – 3-5. В свою очередь на западе днем прогнозируют 11-13 градусов, а на территории южных областей днем температура воздуха повысится до 12-14 градусов тепла.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу, 7 ноября, синоптики осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем – около 10.

Как сообщали новости "Сегодня", популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь будет с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробней прогноз погоды на ноябрь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
погода потепление погода в Киеве погода в Украине
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Карантин в Украине: Минздрав хочет закрыть фудкорты и бассейны
Карантин в Украине: Минздрав хочет закрыть фудкорты и бассейныУкраина
В Украине вводят карантин выходного дня – подробности
В Украине вводят карантин выходного дня – подробностиУкраина
Усиление карантина. Закроют ли общественный транспорт
Усиление карантина. Закроют ли общественный транспортУкраина
Степанов озвучил будущее медреформы Супрун
Степанов озвучил будущее медреформы СупрунУкраина
Новую пенсионную систему должны принять до конца года – что предложил Кабмин
Новую пенсионную систему должны принять до конца года – что предложил КабминЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять