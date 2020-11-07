До 14 градусов тепла и туман: какой будет погода 7 ноября (карта)

Будет облачно, но без осадков

В Украине 7 ноября будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем повысится до 14 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на севере и в центральной части страны температура воздуха днем повысится до 9-11 градусов тепла, а ночью – 4-6. На востоке днем ожидается 8-11 градусов тепла, а ночью – 3-5. В свою очередь на западе днем прогнозируют 11-13 градусов, а на территории южных областей днем температура воздуха повысится до 12-14 градусов тепла.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу, 7 ноября, синоптики осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем – около 10.

Как сообщали новости "Сегодня", популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь будет с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробней прогноз погоды на ноябрь.

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