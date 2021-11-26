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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

До +15! В Украину возвращается тепло – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
26 ноября, 16:00
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На улице будет достаточно тепло, но синоптик также предупредила про сильные порывы ветра
Погода в Украине на 27 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 27 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 27 ноября, в Украине будет теплая и влажная погода. Дожди будут в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будут осадки

Дожди пройдут ночью и утром. Днем осадки прекратятся и останутся только на востоке и на северо-востоке Украины. Также дожди будут в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Остальные территории днем ​​будут без осадков.

Какая будет температура воздуха

В большинстве областей ожидается теплая погода, обещает синоптик. В течение дня столбики термометров будут колебаться от +5 до +11 градусов, а в южной части от +10 до +15 градусов.

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"Температура воздуха порадует", – написала Наталия Диденко.

Также на территории страны будет ветер южных направлений. Прогнозируют, что он будет умеренный, а временами порывистый.

Погода в Украине на 27 ноября. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 27 ноября. Фото: Наталии Диденко

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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