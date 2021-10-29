До +18! Прогноз погоды в Украине на 29 октября

В пятницу, 29 октября, в Украине ожидается теплая погода. В то же время синоптики дали прогноз погоды на ноябрь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день в стране осадков не прогнозируют. Ветер будет достигать 8 м/с.
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На западе температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов. На востоке ожидается 11-14 градусов тепла.
В северных регионах — +12-15 градусов. На юге прогнозируют 14-16 градусов тепла.
В Киеве температура в течение дня будет +12-14 градусов. Осадков не предвидится.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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