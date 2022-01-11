До -18! В Украину идут сильные морозы – прогноз от синоптика (карта)

Завтра, 12 января, в Украине усилятся морозы. Также прогнозируют порывистый ветер и гололедицу.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Какую ждать температуру воздуха
В ближайшую ночь температура воздуха будет колебаться от -10 до -18 градусов. Днем столбики термометров опустятся до 12 градусов мороза, а на севере будет до -14 градусов.
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Снег и ветер
"Снега серьезного не будет. Что-то где-то порой летает, но без существенных осадков", – добавила синоптик.
Ветер будет порывистым, а на дорогах стоит ждать гололедицу.
Погода на Старый Новый год
На Старый Новый Год в Украине синоптики прогнозируют морозы. Также стоит ожидать снег и сильный ветер.
13 января осадков не будет. Небо до самого вечера покроют облака, но иногда будет видно и солнце. Ветер западный 7-12 м/с.
14 января в большинстве областей будет снег. Также на западе синоптики прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На востоке ожидается от -1 до -4 градусов.
В северных регионах синоптики обещают до -1 градуса. На юге столбики термометров будут колебаться от 0 до +3 градусов.
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