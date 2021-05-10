До 23 тепла и грозы. Какой будет погода 10 мая в разных областях (карта)

Сильнее всего воздух прогреется на Закарпатье и в некоторых других западных областях, холоднее всего – на востоке страны

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине закончились сильные дожди. 10 мая в большинстве областей ожидается солнечный день. Температура воздуха в среднем ожидается в диапазоне 17-20 градусов тепла, ветер 7-12 м/с. Исключением станут восточные области – там держится прохлада и будут грозы, а вот на западе воздух местами прогреется до 22-23 градусов тепла.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Температура воздуха на западе страны составит в основном 19-21 градус тепла, небольшая облачность. При этом в Львовской, Ровенской, Черновицкой и Закарпатской областях температура будет достигать 22-23 градусов тепла.

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Небо на севере тоже будет почти ясным, температура воздуха – 17-19 градусов. В центре – 18-20 градусов тепла, а на небе будет без облаков. Южные области тоже ждет ясная погода, 17-20 градусов тепла.

На востоке – холоднее всего. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях ожидаются грозы, а столбики термометров поднимутся только до 12-15 градусов.

Напомним, прохлада и дожди отступили ненадолго – настоящей весны в Украине еще придется подождать. Смотрите прогноз погоды на весь май в сюжете "Сегодня":