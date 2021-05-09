До +26, но с грозами: какой будет погода в начале недели (карта)

В первые дни недели в стране будет по-весеннему тепло, но о зонтиках забывать не стоит. Где в эти дни будет лить

/ Фото: AFP

В Украине в первый день недели будет тепло и сухо, а вот потом погода начнет портиться: часть страны накроют дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в понедельник, 10 мая, в большинстве областей синоптики прогнозируют сухую и преимущественно солнечную погоду. Дожди с грозами возможны только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Температура воздуха в среднем будет 16-22 градуса, только на востоке страны прохладнее – 11-14 градусов.

В столице в этот день также не будет осадков, температура днем 17-19 градусов тепла.

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Во вторник, 11 мая, дожди с грозами накроют практически половину страны – восточные, южные и часть центральных областей.

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Теплее всего будет на западе Украины – 20-26 градусов, в центре, на юге и севере – 18-22 градуса, на востоке – 12-14 градусов.

В Киеве 11 мая погода не изменится – будет сухо, 17-19 градусов.

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Напомним, мы писали, что настоящую теплую и сухую весну украинцы могут ждать не раньше, чем через две недели.

Кроме того, 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны. Погода не перестает удивлять украинцев своей изменчивостью.