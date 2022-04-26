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До 30 градусов тепла. Какой будет погода в Украине в мае – прогноз

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 апреля, 10:41
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В мае в Украину волнами будет заходить дождливая погода и с перерывами в один-два или три дня
В мае будет тепло
В мае будет тепло / Фото: Коллаж: Сегодня

В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градусов выше нормы. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

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Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 7-10 градусов мороза, на побережье морей 1-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма 26-29 градусов.

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Средняя месячная количество осадков составляет обычно 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатском регионе до 85-148 мм.

Как пережить перепады температуры?

  • Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.
  • Нужно полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.
  • Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.
  • Полноценно надо питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.
  • Следует следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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