До 30 градусов тепла. Какой будет погода в Украине в мае – прогноз

В мае в Украину волнами будет заходить дождливая погода и с перерывами в один-два или три дня

В мае будет тепло / Фото: Коллаж: Сегодня

В мае средняя месячная температура воздуха прогнозируется на 1-1,5 градусов выше нормы. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, месячная температура воздуха ожидается в пределах 15-18 градусов тепла (в Карпатах 11-14 градусов). Месячное количество осадков ожидается 35-82 мм (в Карпатах 102-128 мм), что в пределах месячной нормы.

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Согласно наблюдениям, обычно средняя месячная температура воздуха в этот период составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 7-10 градусов мороза, на побережье морей 1-3 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 30-37 градусов тепла, в Одесской, Луганской областях и в Крыму до 38-39 градусов, в Карпатах и горах Крыма 26-29 градусов.

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Средняя месячная количество осадков составляет обычно 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатском регионе до 85-148 мм.

Как пережить перепады температуры?