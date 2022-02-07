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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

До 60 тысяч больных! Ляшко рассказал, когда ждать пик COVID-19 в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 13:11
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Волна "Омикрона" в среднем вызывает 9 смертей на 1000 случаев заражения, тогда как волна "Дельты" забирала 13 жизней из 1000 больных
В Украине новая волна коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине новая волна коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине прогнозируют стремительный рост заболевших коронавирусом – до 60 тысяч заражений в сутки. Это может произойти уже в ближайшие две недели, но после этого ожидается спад заболеваемости.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, 7 февраля.

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"Учитывая опыт других стран, где от начала роста заболеваемости до пика проходит около одного месяца, а в Украине рост длится уже 4 недели подряд, уже с 7-й недели 2022 года заболеваемость, вероятно, начнет стабилизироваться и снижаться", – отметил Ляшко.

Он добавил: согласно аналитике, волна "Омикрона" в среднем вызывает 9 смертей на 1000 случаев заражения, тогда как волна "Дельты" забирала 13 жизней из 1000 больных.

Статистика коронавируса

За сутки 6 февраля в Украине зафиксировано 23 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди заболевших: детей – 2242, а медработников – 394.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2699 человек;
  • летальных исходов – 115;
  • выздоровели – 5024 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 4 307 437 человек;
  • выздоровели – 3 681 092 человек;
  • летальных исходов – 101 392.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона:

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  • Ровенская;
  • Ивано-Франковская (области).

Желтая зона:

  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская (области).

Все остальные регионы входят в оранжевую карантинную зону.

В Украину привезли таблетки "Молнупиравир" от COVID-19

6 февраля в Украину привезли 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Производит его американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme. Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", – утверждает Виктор Ляшко.

В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым лекарства предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни.

Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать.

Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Препарат смогут получить люди старше 60 и те, кто в зоне риска: имеют лишний вес, диабет и болезни сердца.

Однако их не рекомендуется принимать беременным, детям и подросткам до 18 лет, поскольку таблетки могут влиять на рост костной и хрящевой ткани.

Эффективность таблеток невелика – 30%. И меньше, чем аналогичного препарата – Pfizer, что составляет 90%.

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