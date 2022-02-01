До +7! Когда в Украину придет настоящее тепло – прогноз

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, однако в некоторых регионах ожидаются порывы

В этот день стоит ожидать осадки / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 2 февраля, будет теплая, но не во всех регионах. Синоптики обещают осадки днем и ночью, а западные области предупреждают о сильных порывах ветра.

Об этом пишет НВ.

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Ночью временами может идти снег, а вот днем из-за плюсовой температуры стоит ожидать дождь. На дорогах будет гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. В западных областях местами будут порывы до 15−20 м/с.

Температура ночью опустится до 9 градусов мороза, а днем прогреется до 2 градусов тепла. На юге и востоке ночью будет от 0 до 7 градусов мороза, а вот днем температура воздуха прогреется до 7 градусов тепла.

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Какая будет температура в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса – ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и на Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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