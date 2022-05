"Do it together": гуманитарный проект Украины расширяет сотрудничество с Германией

Это будет первое стратегическое партнерство в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизни" между Германией и Украиной

Цель сотрудничества - предотвращение гуманитарной катастрофы в Украине / Фото: Фонд Рината Ахметова

Фонд "Do it together" гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" подписал меморандум о сотрудничестве с Agritrade Ukraine, выступающим Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. Это первое стратегическое партнерство между Германией и Украиной.

Меморандум был заключен с целью предотвращения гуманитарной катастрофы в Украине и помощи украинцам, пострадавшим в результате агрессии РФ.

Гуманитарная помощь от Германии поступала в Украину и раньше, но носила ситуативный характер. С заключением меморандума интенсивность помощи возрастет и станет более системной. В рамках сделки планируется поступление 200 тонн пособия ежемесячно. Это позволит расширить как географию, так и количество получателей.

Приблизительно 30 000 детей, женщин и пожилых людей смогут жить более качественно и получать самое необходимое.

Как сказал глава Правления координационного центра в BMEL Андре Пиллинг, Германия поддерживает Украину продовольственными товарами почти три месяца. По его словам, проект "Спасаем жизнь" показал свой профессионализм и отлаженную логистику от донора до получателя помощи.

"В Германии у нас более 50 компаний, которые предоставляют пищевые продукты для Украины. Мы очень надеемся, что война закончится, но пока будем делать все от себя зависящее, чтобы помочь людям" , – сказал он.

Где будет формироваться груз?

Груз будет формироваться в Польше в хабах Agritrade Ukraine и будет доставляться в Украину силами гуманитарного проекта "Спасаем жизнь. Помощь будет поступать в пострадавшие от агрессии захватчиков регионы, в частности в Донецкую область.

Жители городов и вынужденные переселенцы получат продукты питания и предметы первой необходимости.

Какую помощь уже получили украинцы?

С начала войны помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" уже получили около 55 000 украинцев. Об этом заявил руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков.

"К сожалению, российская агрессия не утихает, поэтому в помощи нуждаются еще больше людей, чем три месяца назад. Совместными усилиями с такими партнерами, как Agritrade Ukraine, мы сможем поддержать наиболее незащищенные версты населения. Спасибо Agritrade Ukraine и Федеральному министерству продовольствия и сельского хозяйства Германии за такую своевременную и важную помощь", – сказал он.

Помощь от Германии будет поступать в Украину регулярно и сделает гуманитарное движение проекта "Спасаем жизнь" более мощным. Суммарный охват помощи проекта будет составлять до 100000 в месяц.

Что известно о гуманитарном проекте "Спасаем жизнь"?

Проект был создан Группой Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова в начале военной агрессии РФ против Украины. Проект предусматривает масштабную непрерывную помощь Украине продуктами и вещами первой необходимости.

Для этого организовано два хаба в Польше, где собирают, сортируют и готовят к отправке оптовые грузы. В координации с правительством нашей страны их доставляют в города и регионы, где эта поддержка необходима.

Также денежная помощь поступает в благотворительный фонд "Do it together". Недавно кроме продовольственных товаров в рамках проекта помощь стала поступать также в медицинские учреждения. Больницы Запорожья и Каменского получили медикаменты и расходные материалы.