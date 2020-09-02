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До появления "Украины 24" в стране существовал только набор партийных каналов – Дмитрий Белянский

2 сентября, 19:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Политическая непредвзятость дает каналу значительные преимущества над конкурентами

Телеканал "Украина 24" после своего появления в декабре прошлого года стал первым политически нейтральным и не привязанным к той или иной политической силе информационным каналом страны.

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Об этом заявил член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский, назвав это одним из факторов, которые и привели к успеха канала.

"В момент создания "Украина 24" у государства, у власти в широком смысле этого слова, не оказалось своего "домашнего" канала. В стране существовал только набор партийных каналов, один из которых находится в довольно жесткой оппозиции, а другие – в сегменте, куда не так-то прилично в эфиры ходить. Поэтому период нашего старта совпал с периодом для власти, когда она была особенно заинтересована в честных условиях для уместного высказывания, и я считаю, что данная совокупность факторов очень позитивно отразилась на успехе нашего канала", – утверждает Белянский.

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По его словам, именно политика нейтрального освещения событий позволяет каналу приглашать в эфир и сторонников действующей власти, и оппозицию, что предоставляет возможность подавать максимальное количество различных мнений.

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О стратегии дальнейшего развития канала и трудностях, которые возникли на этом пути, читайте в материале: "Мы – не стартап": Дмитрий Белянский об "Украине 24", конкурентах и планах на будущее".

Напомним, что в марте ведущие новостей "Сегодня" и канала "Украина 24" запустили карантинный флешмоб, лично обратившись к зрителям.

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телеканал Медиа Группа Украина Дмитрий Белянский Украина 24
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