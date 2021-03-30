До сих пор в коме: пострадавшей в аварии автобуса в Польше не хватает денег на лечение

В польском госпитале до сих пор в коме пострадавшая в аварии украинского автобуса. 27-летняя Анастасия Кочеткова из Хмельницкого так и не приходила в себя. Новости "Сегодня" встретились с мамой девушки, которая все время возле дочери в Польше. Родные вынуждены собирать деньги на лечение.

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Ее не пускают к дочери из-за карантина. Единственный раз Ирина видела Настю, когда приехала на опознание. Сумка с документами оказалась в полицейском участке города Ярослав – среди прочих пострадавших в аварии. Девушку считали погибшей. Но она – в коме.

"Могу прийти только побыть под дверью реанимации и все. Даже через стекло не дают увидеть ее", – говорит мать Ирина Стадниченко.

Настя училась в IТ-школе в Кракове и ехала в Хмельницкий к родным. Мать ждала дочь на вокзале, когда муж рассказал по телефону об аварии в Польше, а сын дозвонился в консульство.

"Мне звонит и говорит: мам, наша Настя была в том автобусе", – делится женщина.

После аварии Настя в себя еще не приходила. У нее кровоизлияние в мозг. Улучшилось ли состояние, съемочная группа "Сегодня" пыталась выяснить в госпитале. Но из-за локдауна там не дают комментариев.

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"Не говорят ничего, говорят одно, очень тяжелая. Очень тяжелая. Но уже начала так немножко будто открывать глаза, ну, это так невольно получается", – рассказывает Ирина.

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В Камянце-Подольском, откуда родом девушка, организовали сбор средств на ее лечение. Анастасия хоть и имела студенческую страховку, но всех расходов она не покроет.

"Она нуждается в реабилитации очень серьезной и очень большой. Возможно, в процессе еще какие-то операции необходимо будет делать. Сегодня никто не может сказать, сколько это будет стоить", – говорит генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. Видео: Сегодня

Только девушка выйдет из комы, ее готовы принять в клинике польского Жешува.

"Нам нужно, ну как мне говорят, еще как минимум две операции, так как у нее очень побиты лицевые косточки. Их нужно сложить как пазлик", – рассказывает мать Насти.

На лечение и реабилитацию в клиниках Польши семье назвали сумму – полмиллиона долларов. Где брать такие деньги – они не знают. Надеются, хотя бы часть расходов покроет страховка перевозчика.

Ранее в комментарии новостям "Сегодня" владелец автобуса заверил: все пострадавшие получат компенсацию. Семья Насти – 100 тысяч гривен. Но с ними тернопольский перевозчик пока не связывался, утверждает мама Насти.

Настя – единственная из пострадавших в этой аварии, кто остается на лечении в Польше. Накануне из Перемышльского госпиталя выписали еще одного пассажира украинского автобуса. Но ему, как и многим другим, нужно продолжить лечение в Украине.

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Помочь Анастасии можно, перечислив средства на следующие счета:

Украинская гривня: ПриватБанк 5168757344761715 (мама Ирина Стадниченко)

Доллары США: PKO BANK POLSKI IBAN PL63102042740000170200874875 mother Iryna Stadnichenko

Евро: PKO BANK POLSKI IBAN PL58102042740000190200874867 mother Iryna Stadnichenko

Злотый: PKO BANK POLSKI 60102042740000130200874834 matka Iryna Stadnichenko

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Все подробности в спецтеме Авария автобуса с украинцами в Польше

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