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До сих пор в коме. В каком состоянии пострадавшие в трагическом ДТП под Черниговом

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
14 декабря, 12:48
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Ни один из пострадавших еще не попал домой, все они находятся в больницах Чернигова
С момента ужасного ДТП прошло уже семь дней.
С момента ужасного ДТП прошло уже семь дней. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прошла ровно неделя с момента трагического ДТП под Черниговом, в котором погибли 13 человек. Врачи рассказали, в каком состоянии 7 пострадавших, которым удалось выжить.

Об этом пишет местный сайт "Челайн".

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Что с пострадавшими

  • 16-летний парень все еще остается в Черниговской областной детской больнице в среднетяжелом состоянии. Его состояние стабильное и жизни ничего не угрожает. Однако врачи не говорят, сколько еще может потребоваться время на реабилитацию.
  • Мужчина, которого после аварии госпитализировали в областную больницу, находится в состоянии средней тяжести. Его состояние стабильное. Он проходит лечение в нейрохирургическом отделении.
  • Одна пациентка с момента аварии не приходила в сознание, она находится в реанимации. Ее состояние тяжелое.
  • Еще 4 пациента в состоянии средней тяжести. Они проходят лечение в хирургическом и травматологическом отделениях.

ДТП с маршруткой под Черниговом

7 декабря столкнулись фура и маршрутка, которая ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу, собирая людей по селам. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения – они в тяжелом состоянии. Среди погибших детей нет, самой молодой девушке было 19 лет. Водитель фуры выжил. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших подросток он находится в реанимации.

В прокуратуре заявили, что один из возможных факторов, которые могли привести к аварии, – погодные условия. Но уже остаются вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. Также к техническому состоянию автобуса.

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Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло после чего произошло столкновение с автобусом

Впоследствии водителя фуры арестовали. Его подозревают в том, что он не справился с управлением и вызвал ДТП.

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