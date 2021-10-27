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Добились своего. Университет в Харькове после протестов перевели на дистанционку (документ)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
27 октября, 14:34
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Студенты заявили, что не будут посещать университет, так как многие преподаватели болеют коронавирусом
Харьковский политехнический институт переводят на дистанционное обучение.
Харьковский политехнический институт переводят на дистанционное обучение. / Фото: Коллаж: Сегодня

Харьковский политехнический институт, студенты которого ранее объявили о забастовке, переводят на дистанционное обучение.

Соответствующий приказ разместили на сайте университета.

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Решение было принято на фоне протеста студентов против нежелания ужесточать карантинные меры.

Дистанционка на две недели

Ректор сегодня подписал приказ, которым выполнил требование студентов.

"Перевести образовательный процесс в университет на дистанционную форму обучения с 1 по 14 ноября 2021 года", – говорится в документе.

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При этом, уточняется, что если какие-либо занятия (к примеру, лабораторные работы) невозможно перевести в дистанционный режим, их следует перенести на более поздний период. А вместо них ближайшие две недели проводить другие занятия, которые возможно организовать в онлайн-режиме (лекции, практические занятия, семинары).

Студенты отказывались ходить в институт из-за заболевших преподавателей

По словам студентов, среди преподавателей много заболевших, а руководство умалчивает об этом. Несмотря на то, что многие образовательные учреждения Харькова уже ушли на дистанционное обучение, очное отделение ХПИ продолжает работать.

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Требования студентов

Вчера студенты подчеркнули, что не намерены прекращать учебный процесс. Но они выдвинули свои требования:

  • перевести обучения на дистанционное,
  • перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения.

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