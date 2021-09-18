Добирался во Францию: 16-летний афганец три дня ехал под прицепом фуры

На границе с Румынией украинские пограничники обнаружили на запасном колесе под прицепом грузовика 16-летнего гражданина Афганистана.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Остановили фуру на пункте пропуска "Порубное". Иностранца заметили во время осмотра грузового автомобиля Volvo, который прибыл транзитом из Турции в Латвию.
Оказалось, что нелегальный мигрант – афганский подросток, и уже трое суток ехал под прицепом. Парень во что бы то ни стало пытался добраться до стран ЕС, сначала до Франции. При этом водитель грузовика, украинец, все это время даже не знал, что едет с пассажиром.
Пограничники накормили подростка и дали ему время прийти в себя. Сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ситуация в Афганистане
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
- Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.