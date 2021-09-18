Добирался во Францию: 16-летний афганец три дня ехал под прицепом фуры

Водитель грузового автомобиля, гражданин Украины, все это время даже не догадывался, что с ним едет незваный пассажир

Афганский подросток ехал под прицепом фуры / Фото: Коллаж: Сегодня

На границе с Румынией украинские пограничники обнаружили на запасном колесе под прицепом грузовика 16-летнего гражданина Афганистана.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Остановили фуру на пункте пропуска "Порубное". Иностранца заметили во время осмотра грузового автомобиля Volvo, который прибыл транзитом из Турции в Латвию.

Оказалось, что нелегальный мигрант – афганский подросток, и уже трое суток ехал под прицепом. Парень во что бы то ни стало пытался добраться до стран ЕС, сначала до Франции. При этом водитель грузовика, украинец, все это время даже не знал, что едет с пассажиром.

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Пограничники накормили подростка и дали ему время прийти в себя. Сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ситуация в Афганистане