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Доценту киевского вуза грозит 8 лет тюрьмы за развращение 12-летней девочки

23 июля 2021 17:26

Богдан Приходько Богдан Приходько

Злоумышленник приставал к внучке своей знакомой

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Ювенальные прокуроры Днепровского района Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего доцента одного из государственных столичных ВУЗов по факту развращения 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу, 23 июля.

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Отмечается, что развратные действия злоумышленник совершал относительно внучки своей знакомой, с которой он познакомился во время совместного отдыха на Русановском пляже,

"Получив мобильный номер телефона девочки, мужчина начал с ней переписку в мессенджере "Viber". Путем убеждений и обещаний, мужчина неоднократно умышленно использовал в переписке действия сексуального характера, которые заключались в пересылке малолетней фото и видеоматериалов порнографического характера, а также просил девочку присылать ему фото и видео ее обнаженного тела для удовлетворения собственной половой страсти", – говорится в сообщении.

В прокуратуре также добавили, что злоумышленник неоднократно подчеркивал девочке о том, что их общение является секретным, о котором не должны знать взрослые, поскольку "они сразу ее накажут и лишат телефона, доступа в интернет и начнут ее ограничивать во всем".

"Вскоре девочка рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась к правоохранителям. В ходе следствия удалось вовремя провести необходимые следственные действия и подтвердить слова малолетней потерпевшей", – рассказали в пресс-службе.

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Сейчас обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в Ровенской области 35-летний местный житель развращал детей – присылал фото своих половых органов и требовал сниматься в порно.

Напомним, ранее в Одесской области бездомный мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.

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