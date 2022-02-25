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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дочери Пескова и Абрамовича выступили против войны с Украиной

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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25 февраля, 18:22
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Уже через 30 минут Елизавета Пескова удалила свою историю из Instagram. У Софии Абрамович осталось сториз в социальной сети
На фото Елизавета Пескова и София Абрамович / Коллаж "Сегодня"
На фото Елизавета Пескова и София Абрамович / Коллаж "Сегодня"

Елизавета Пескова, а также София Абрамович прокомментировали вторжение российских войск в Украину.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова опубликовала в своем Instagram сториз со словами "Нет войне".

Сториз Елизаветы Песковой. Скрин
Сториз Елизаветы Песковой. Скрин

Однако уже через 30 минут девушка удалила сториз из своего аккаунта в Instagram.

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Также вторжение российских войск в Украину прокомментировала и дочь владельца "Челси" Романа Абрамовича София.

"Самая большая и успешная ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина", – говорится в сообщении.

Сториз Софии Абрамович. Скрин
Сториз Софии Абрамович. Скрин

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Ситуация в Украине 25 февраля

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что российские войска пытаются прорваться в Киев.

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкого, отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.

В Киеве утром два раза объявляли воздушную угрозу. Работали сирены. Граждан просили срочно последовать в укрытия.

Кроме того, наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов на улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Вооруженные силы Украины зачистили аэродром "Гостомель" от российского десанта.

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