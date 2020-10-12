Доктор Комаровский объяснил, почему карантин не работает

Украинцы должны выработать коллективный иммунитет, для чего нужно, чтобы переболело 60% населения

Несмотря на постоянное усиление карантина, медики переоценили возможности контактной передачи коронавируса и использования санитайзеров, однако недооценили способность COVID-19 накапливаться в помещении и оставаться в нем длительное время в условиях, когда нет адекватного обмена воздуха.

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Об этом доктор Евгений Комаровский пишет на своем сайте.

По его словам, уже никто не верит, что карантинные ограничительные мероприятия способны сколько-нибудь принципиально что-либо изменить. Как только ослабевают ограничения, и страна открывается — вирус стремительно возвращается. И это будет продолжаться до тех пор, пока более 60% населения, а может быть и более 80%, выработают антитела.

Доктор заметил, что многие страны отменили жесткие ограничения, ведь для них карантин — это экономическая гибель государства, и в этих условиях ежедневно заболевают десятки тысяч людей, процесс выработки коллективного иммунитета будет нарастать очень стремительно.

По его мнению, серьезный подъем заболеваемости в Украине начнется после начала отопительного сезона: "Как только мы закроемся в помещениях, прекратим проветривать и станем обогреваться, тут же упадет влажность воздуха, вирус будет сутками сохраняться в этом воздухе, и будет болеть большее количество людей. Ну а чем большее количество людей будет болеть, тем быстрее я смогу ответить на вопрос — "когда все это закончится?".

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Комаровский добавил, что пандемия пойдет на спад после того, как более 60% людей переболеют либо будет недорогая безопасная вакцина.

"Если будет эффективная вакцина, то это все закончится к концу 2022 года. А если не будет, то, скорее всего, тоже закончится к концу 2022 года. К этому времени у нас будет факт коллективного иммунитета, а коронавирус станет тем заболеванием, к которому мы будем относиться точно так же, как к гриппу", – подытожил медик.

Напомним, ранее Комаровский предполагал, что до осени 2021 тема коронавируса будет муссироваться чрезвычайно активно.

Также сообщалось, что доктор Комаровский объяснил, как правильно заниматься в спортзале, чтобы не заразиться коронавирусом.

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