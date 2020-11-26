За время коронавирусной пандемии произошел серьезный пересмотр позиции медицинской науки относительно ношения защитных масок.

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Об этом известный педиатр Евгений Комаровский пишет в своем сайте.

Он напомнил, что ранее существовала общепринятая позиция Всемирной организации здравоохранения, декларировавшая, что маски нужны больным, а здоровым носить их не нужно. Эту позицию ВОЗ озвучивали многие врачи, в том числе и сам Комаровский.

"Но применительно к коронавирусу со временем выяснилась его удивительная особенность — человек, больной COVID-19, очень заразен ДО появления каких-либо симптомов. То есть вирус наиболее активно размножается три дня — два дня до симптомов и еще день с появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется — себе и всем остальным — абсолютно здоровым, может активно распространять вирус", – говорит медик.

Именно поэтому, с учетом этой особенности коронавируса, ВОЗ принципиально изменила свое отношение к маскам. Если невозможно поддержание социальной дистанции в 2 метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразен. Поэтому — будь вы в помещении или на улице — если расстояние между людьми меньше полутора метров, то маски обязательны для всех.

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"Понятно, что если мама с ребенком выходят погулять и поиграть в песочнице, и там никого вокруг нет, то им не надо маски надевать, потому что они и так в тесном контакте друг с другом круглосуточно", – продолжает педиатр.

В тренде Доктор Комаровский объяснил, почему маски должны носить больные COVID и здоровые

Он подчеркнул, что маски нужно носить правильно: любая маска должна закрывать нос.

"Одновременно нужно понимать, что маска (хоть марлевая, хоть тканевая) не защищает вас от заражения. Она не дает вам заражать других, останавливая капли и мокроту. Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет вам с легкостью заражать кого угодно", – посетовал Комаровский.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, куда не стоит совать нос, чтобы не подхватить коронавирус.

Видео: Сегодня

Также напомним, что доктор Комаровский назвал методы борьбы с COVID в школах "полным отсутствием логики и здравого смысла".

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