Доктор Комаровский рассказал, куда не стоит совать нос, чтобы не подхватить коронавирус

Врач не советует долго находиться в маленьких непроветриваемых помещениях с большим количеством людей

Фонд Рината Ахметова продолжает проект "Спроси у доктора", который обрел огромную популярность у посетителей онлайн-платформ. В очередной раз о пандемии коронавируса и методах борьбы с этим явлением рассказал один из ведущих медицинских специалистов страны. В этот раз это был известный доктор Евгений Комаровский.

Реклама

Онлайн-проект "Спроси у доктора" – это надежный источник информации из уст действительно компетентных людей.

Об этом говорит и известный телеведущий программы "Большой футбол" Александр Денисенко. Популярный ведущий узнал о том, что болен COVID-19 в необычных обстоятельствах. Просто в прямом эфире.

"Знаете, я сейчас получил по почте письмо и оно не очень хорошее. Я получил анализ, у меня COVID", – заявил ведущий Александр Денисов прямо во время прямого эфира.

Сейчас вспоминает об этом с юмором. А тогда – растерялся и расстроился.

"Конечно, я не знаю, какая реакция была у тех, кто смотрел этот стрим, но я точно видел реакцию тех, кто его готовил – оператор, режиссер, которые сразу встали и сделали шаг назад, испугавшись!" – рассказывает ведущий программы "Большой футбол" и посол Фонда Рината Ахметова Александр Денисов.

Видео: Сегодня

Течение болезни было нетяжелым. Связь с Александром поддерживал семейный врач, который следил за его состоянием и отвечал на вопросы.

"Крайне важно не заниматься постоянным чтением о коронавирусе в интернете, а обращаться к врачу. По сути, если у человека пропадает первичная высокая температура и так далее, лечение – это не более, чем пить витамины", – говорит Александр Денисов.

Реклама

Развенчивает мифы украинцев о коронавирусе и борьбе с ним и один самых известных врачей страны – Евгений Комаровский.

"Перестаньте искать лекарства противовирусные и тратить на них деньги. Это огромный развод от продавцов лекарств, никаких лекарств с доказанным действием против коронавируса не существует на сегодня!" – говорит врач-педиатр Евгений Комаровский.

Ответы на самые актуальные вопросы доктор Комаровский давал во время онлайн-общения с украинцами.

"Если вы отвели ребенка в класс, школу, то извольте зайти в класс и посмотреть – проветривается там или нет, есть ли в этом классе термометр и гигрометр, соблюдаются ли там нормы влажности", – советует Евгений Комаровский.

Количество больных COVID-19 растет, а вместе с этим – больше вопросов о том, как не подхватить новый вирус.

"Вероятность встречи с вирусом определяется исключительно вами. Чем больше людей – тем больше шансов заболеть. Чем интенсивнее воздухообмен – тем меньше шансов заболеть. Поэтому если есть помещение малой площади, где нет вентиляции – не засовывай туда нос", – говорит доктор Комаровский.

Онлайн-эфиры со специалистами-медиками "Спроси у доктора", организованные Фондом Рината Ахметова, происходят еженедельно, чтобы удовлетворить потребность общества в правдивой информации о коронавирусе.

"Нужно доверять только тем источникам, которые действительно вызывают у вас доверие. Доктор Комаровский, другие профессионалы, проекты, которые организованы Фондом Рината Ахметова, то, что есть такая живая линия, через которую наши люди получат необходимую информацию – это очень важно", – говорит ведущий, посол Фонда Рината Ахметова Александр Денисов.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в проекте "Спроси у доктора" врач-инфекционист Светлана Гук рассказала, как здоровый образ жизни помогает защититься от коронавируса.

Реклама

Также "Сегодня" писали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама