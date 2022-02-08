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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Долгие переговоры Макрона с Путиным и защита Киева на случай нападения РФ — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 06:00
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В РФ более 5 часов длились переговоры президентов Франции и России, а министр обороны Украины рассказал, как будут защищать Киев от авиации РФ
Путин принимал у себя Макрона, а Киев готов отбивать атаку России с воздуха/Фото: коллаж: "Сегодня"
Путин принимал у себя Макрона, а Киев готов отбивать атаку России с воздуха/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Северного потока-2" не станет": Байден пригрозил Путину из-за Украины

Российская агрессия против Украины приведет к жестким санкциям против газопровода "Северный поток-2". Президент США Джо Байден отметил, что при вторжении РФ в Украину "Северного потока-2" не станет".

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Байден озвучил позицию США по санкциям против РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Байден озвучил позицию США по санкциям против РФ/Фото: коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры Макрона и Путина завершились: первые заявления

В России прошли переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча лидеров длилась более 5 часов. Это были первые личные переговоры лидеров двух стран за два года.

Переговоры длились несколько часов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Переговоры длились несколько часов/Фото: коллаж: "Сегодня"

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Можно не переживать: в Минобороны рассказали, как будут защищать Киев от российской авиации

Если над Киевом появятся российские самолеты, то столицу будут защищать системой противовоздушной обороны. В Минобороны подчеркнули, что украинское небо сейчас под защитой.

Резников отметил, что в Украины есть на вооружении те же комплексы, которые имеет Россия/Коллаж: "Сегодня"
Резников отметил, что в Украины есть на вооружении те же комплексы, которые имеет Россия/Коллаж: "Сегодня"

Под Киевом мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей: погиб на месте

В Киевской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей. Из-за травм он погиб на месте инцидента.

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Обстоятельства ДТП выясняются/Фото: коллаж: Telegram-канал dtp.kiev.ua/"Сегодня"
Обстоятельства ДТП выясняются/Фото: коллаж: Telegram-канал dtp.kiev.ua/"Сегодня"

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