Долгожданное потепление: чего ждать от погоды 21-го марта (карта)

Во всех регионах будет солнечно

В Украине сегодня, 21 марта, во всех областях будет плюсовая температура, без осадков.

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Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

На востоке страны температура воздуха составит от 4 до 8 градусов тепла. В большинстве регионов будет пасмурно, но без дождей.

На севере столбики термометров покажут от 4 до 7 градусов с отметкой плюс. В западных областях температура воздуха установится на уровне 4-8 градусов выше нуля. Во всех областях будет облачно, однако осадков не прогнозируется.

На юге температура воздуха будет в пределах от 4 до 8 градусов тепла.

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Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

Многочисленные прогнозы климатологов о том, что климат в нашей стране заметно меняется, становятся явью. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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