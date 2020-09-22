Долой оценки! Школам разрешили альтернативное оценивание на время карантина

Учебные заведения могут комбинировать очное и дистанционное обучение

Во время карантина при проведении дистанционного обучения школам разрешено вместо 12-балльного оценивания некоторых предметов использовать критерий "зачтено" / "не зачтено", если более половины уроков проводились удаленно. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

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Такое оценивание разрешается для следующих предметов: "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья".

Причем в Минобразования уточняют, что возможность введения собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся определена в статье 17 Закона Украины "О среднем образовании".

"В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся им должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством", – отмечают в МОН.

Также в министерстве разъяснили, что в период карантина в школах могут использовать так называемое смешанное обучение, когда параллельно используется очная и дистанционная форма.

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"Такое обучение является одной из многих образовательных технологий и не требует регламентации в нормативных актах", – заявили в Минобразования.

Напомним, из-за того что в Украине каждый день стремительно растет число заболевших коронавирусом, педагоги все чаще проводят уроки на улице.

Кроме того, по состоянию на середину сентября в Киеве в дистанционном режиме работают четыре школы, на "удаленку" отправлены ученики 188 классов Киева.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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