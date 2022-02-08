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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Дома сидеть будем меньше, но "Омикрон" на пике: чем опасна COVID-ситуация в Украине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 12:29
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В стране изменили срок самоизоляции для больных COVID-19, но ситуация с новыми случаями заражения пока еще не улучшилась
В Украине фиксируют высокие показатели заражения COVID-19
В Украине фиксируют высокие показатели заражения COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки зафиксировано 34 353 новых подтвержденных COVID-случая, а ситуация с коронавирусом в областях все еще ухудшается.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Статистика коронавируса

За сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди них – 3095 детей и 955 медиков.

За прошлые сутки госпитализировано 2168 человек, а летальных исходов – 255. Выздоровели 15 193 человека. За все время пандемии в Украине заболело 4 341 790 человек, а выздоровело 3 696 285 человек. За все время пандемии от коронавируса умерло 101 647 людей.

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Вакцинация населения

За последние сутки 63 919 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 19 526 человек, вторую дозу – 28 877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную дозу – 14 973 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 478 008 человек, из них получили первую дозу – 15 478 006 человек, получили две дозы – 14 809 443 человека, получили дополнительную дозу – 20 875 человек, бустерную дозу – 474 203 человека. В общей сложности проведено 30 782 527 прививок.

Карантинные зоны

Желтая:

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  • Запорожская область;
  • Кировоградская область;
  • Полтавская область.

Красная:

  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область.

Все остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.

Самоизоляция для COVID-больных

В Украине сократили срок самоизоляции для пациентов с коронавирусом. Через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать.

Основным условием такого решения является отсутствие симптомов.

В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно. В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.

Сезонная болезнь

Эксперты здравоохранения говорили, что мы двигаемся к тому, что коронавирусная болезнь перейдет в ряд обычных сезонных болезней.

"Скорее всего, так оно и будет со следующего эпидсезона, мне так кажется", – сказал врач-анестезиолог, доктор медицинских наук и ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров.

Нагрузка на медицинскую систему

В Украине растет заболеваемость COVID-19, а штамм "Омикрон" быстро распространяется среди людей. В настоящее время "Омикрон" вытесняет "Дельту". Больше всего он заражает детей, но этот штамм не так опасен, чем предыдущие.

По словам врача Сергея Дуброва, если говорить о нагрузке на медицинскую систему сегодня, то ситуация вполне спокойная. Потому что течение заболевания, вызванное штаммом "Омикрон", легче, чем заболевание, вызванное "Дельтой".

Сейчас госпитализаций гораздо меньше, чем было во время третьей волны заболевания COVID-19.

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