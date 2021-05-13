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Домой к Тупицкому пришли с обыском. Что ищут следователи

13 мая, 09:16

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сегодня рано утром следователи наведались домой к отстраненному главе КСУ для проведения обыска – все подробности

По месту жительства экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого проходит обыск. Следователи Государственного бюро расследований пришли по адресу его проживания в 6:00 утра 13 мая.

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Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в ГБР.

Уточняется, что обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.

"Согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц", – говорится в соответствующем постановлении Печерского суда.

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В постановлении не приводится содержание доказательств, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования. Судебное заседание, на котором было принято решение об обысках, проводилось в закрытом режиме в соответствии с УПК Украины.

Напомним, Александр Тупицкий подозревается в совершении преступлений против правосудия по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Ранее он несколько раз не явился на судебные заседания по своему делу. Так, 15 апреля его адвокаты сообщили суду, что их клиент не явился из-за якобы госпитализации на стационарное лечение.

Также Тупицкий не явился в суд 7 апреля. Тогда он мотивировал это тем, что срочно нужно было ехать к матери, у которой якобы были проблемы со здоровьем. Но и там было не все гладко.

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