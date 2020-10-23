Донбасс на грани катастрофы, началось радиационное загрязнение – Резников

На Донбасс из-за боевиков надвигается экологическая катастрофа и ядерное загрязнение. Из шахты "Юнком" в почву и воду просочилась радиация.

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Об это рассказал на Специальном Киевском Форуме по безопасности вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии о проведении мониторинговой миссии на оккупированных территориях.

"Донбасс находится на грани экологической катастрофы. Не только из-за загрязнения воздуха, почвы, разрывов боеприпасов и заминирования – там имеет место и ядерное загрязнение. Мало кто знает, но в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на оккупированных территориях, советская власть осуществила ядерный взрыв – 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После этого капсулу оставили в шахте, но постоянно откачивали воду, чтобы предотвратить попадание радиации в почву и воду. Два года назад оккупационная власть прекратила откачку воды, и радиация уже поступает в горизонт питьевой воды", – сказал Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявлял, что затопление "ядерной" шахты на Донбассе может стать вторым Чернобылем. По его словам, это представляет серьезную угрозу для экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран.

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Как известно, оккупационная администрация т.н. "ДНР" в 2018 году прекратила откачку воды на шахте "Юный коммунар" (также известна как "Юнком" в г. Бунге, ранее Юнокоммунаровск Енакиевского горсовета). Затопление этой шахты, по оценкам экспертов, грозит тем, что радиоактивные отходы, которые находятся на глубине около 1 км, выйдут на поверхность вместе с подземными водами и загрязнят окружающую территорию, в частности сток реки Северский Донец, a также реку Дон и Азовское море.

В 1979 году на шахте "Юный коммунар" успешно реализовали секретную операцию "Кливаж". Ядерным зарядом "встряхнули" горные породы, чтобы из шахт вышел метан, который часто взрывался и приводил к гибели людей.

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