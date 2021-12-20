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Дороги превратятся в каток! Где в Украине завтра ухудшится погода (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
20 декабря, 13:42
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В областях объявлен и уровень опасности – "желтый". Погодные условия потенциально опасны для населения
На дорогах страны ожидается гололедица
На дорогах страны ожидается гололедица / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине завтра, 21 декабря, усложнятся погодные условия. Ненастье распространится на всю территорию страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентр.

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Где именно ухудшится погода

В течение 21 декабря ожидается замерзание дождя и мокрого снега на охлажденной земной поверхности. Дороги будут покрыты гололедицей.

По всей стране объявлен и уровень опасности – "желтый". Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.

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Области, где ожидается гололедица, отмечены желтым цветом. Фото: Укргидрометцентр

Главные советы во время гололедицы

  • соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

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