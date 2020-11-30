Дороги в Украине местами покроются гололедом

Ухудшение погодных условий может создать опасность для водителей

Спасатели предупреждают об изменениях погоды в Украине. Так, сегодня, 30 ноября, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, в течение суток в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается мокрый снег и дождь, а также налипание мокрого снега. Кроме того, спасатели предупреждают о гололеде.

На юге и востоке страны порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах, кроме юго-востока, местами гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – добавили спасатели.

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Напомним, дорожники готовы к тому, чтобы удерживать в надлежащем порядке автомобильные дороги Украины в зимний период. В Госагентстве автомобильных дорог уверяют, что песка и соли хватит на полторы зимы.

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Ранее новости "Сегодня" писали о том, как быстро остановить автомобиль в гололед. Если АБС не справляется, можно тормозить двигателем. Это позволит водителю сохранить контроль над автомобилем.

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