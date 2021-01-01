Дороги, война на Донбассе и Бэтмен: о чем Зеленский говорил в новогоднем обращении

По словам президента, в 2020 году Украина убедилась, что герои существуют

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и сделал это в новом формате.

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Видео обращения начинается с кадров, как президент идет по красной дорожке к Мариинскому дворцу, а главу государства приветствуют воины Почетного караула.

В одном из помещений дворца Зеленский стал за трибуну и начал речь. Но, проговорив несколько слов, спросил, не нудно ли. Оказалось, что в помещении сидят дети 7-9 лет.

Президент спустился с трибуны и дальше уже рассказывал об итогах 2020 года и что предстоит сделать в 2021 году, общаясь с детьми.

Зеленский вспомнил, каких выдающихся людей забрал у нас 2020-й, однако, пообещал, что 2021 год будет лучше уходящего.

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О супергероях

В 2020 году, как и в 2014-м, Украина еще раз убедилась, что супергерои существуют. К нашим военным присоединились медики, суперврачи, суперлаборанты, суперводители скорой, суперпилоты, суперпограничники, суперучителя, суперпожарные и суперспасатели.

О дорогах

2020 год стал годом, в котором разрушались все стереотипы, один из которых – хорошие дороги. Этот миф "пошел на все четыре стороны, по всем четырем тысячах километров новых дорог".

О строительстве

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2020 год показал, что детскую больницу "Охматдет" можно достроить и не передавать, словно булаву, каждому следующему президенту Украины. А за восемь месяцев превратить легендарный долгострой страны в новый мост в Запорожье, и по всей Украине отстроить 150 мостов.

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О КПВВ

В 2020 году стало понятно, что для граждан из Донбасса и Крыма сделать сделать современные КПВВ возможно. После этого им станет окончательно понятно – кто относится к ним как к людям, а кто как "к заложникам".

О возвращении украинцев

2020-й год в очередной раз доказал, что Украине неважно, откуда возвращать своих людей – подвалы ОРДЛО, российская тюрьма или китайский Ухань, это пленные моряки танкера из Ливии или погибший экипаж и пассажиры самолета из Ирана.

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О достижениях

Украина занимала первые места в плавании, боксе, спортивной и художественной гимнастике, легкой атлетике, борьбе, на велотреке и даже в шашках. Поэтому когда будет спор – кто сильнее – Бэтмен, Росомаха или Дэдпул, нужно говорить, что самый сильный украинец Алексей Новиков, который стал в этом году самым сильным человеком на планете Земля.

О войне на Донбассе

2020 год напомнил украинцам, что такое тишина на Донбассе. 158 дней прекращения огня на Донбассе – самое продолжительное с начала войны. 158 дней перемирия.

Напомним, ранее Владимир Зеленский дал большое интервью изданию The New York Times, где рассказал о планах на 2021 год.

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