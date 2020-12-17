Дорого и ненадежно: украинцы научились экономить на ПЦР-тестах

Результаты тестов можно ждать долго и получить неточный результат

С начала пандемии украинцы сделали более трех миллионов ПЦР-тестов. И треть из них – в частных лабораториях. Статистики по уплаченным за это деньгам не существует, но стоимость тестирования колеблется от 700 до 1800 грн.

Реклама

И украинцы уже научились экономить на тестах, говорится в сюжете "Сегодня".

Читайте также: Тест: могли ли вы переболеть COVID-19 и не заметить

Например, в одной семье, где переболели сразу семь человек, ПЦР-тесты сделали только двум. Ведь тогда все деньги отдавали на лекарства.

"Только папа в начале болезни (сделал ПЦР-тест) и маме потом через неделю. Девочкам доктор вообще не назначила никаких тестов", – рассказывают в семье.

То есть, если болеет вся семья, то для экономии тестируют не всех. А еще за тестами, если вы не готовы платить больше, необходимо выстоять очередь, а потом довольно долго ждать результатов. Подробности в сюжете:

Видео: Сегодня

Реклама

Напомним, в Украине ПЦР-тестирование будут проводить всем гражданам с признаками респираторных заболеваний, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни.

Ранее мы рассказывали, что на некоторые вакансии в Украине теперь берут только тех, кто переболел коронавирусом и прошел соответствующий тест.

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама