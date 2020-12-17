Дорого и ненадежно: украинцы научились экономить на ПЦР-тестах

С начала пандемии украинцы сделали более трех миллионов ПЦР-тестов. И треть из них – в частных лабораториях. Статистики по уплаченным за это деньгам не существует, но стоимость тестирования колеблется от 700 до 1800 грн.
И украинцы уже научились экономить на тестах, говорится в сюжете "Сегодня".
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Например, в одной семье, где переболели сразу семь человек, ПЦР-тесты сделали только двум. Ведь тогда все деньги отдавали на лекарства.
"Только папа в начале болезни (сделал ПЦР-тест) и маме потом через неделю. Девочкам доктор вообще не назначила никаких тестов", – рассказывают в семье.
То есть, если болеет вся семья, то для экономии тестируют не всех. А еще за тестами, если вы не готовы платить больше, необходимо выстоять очередь, а потом довольно долго ждать результатов. Подробности в сюжете:
Напомним, в Украине ПЦР-тестирование будут проводить всем гражданам с признаками респираторных заболеваний, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни.
Ранее мы рассказывали, что на некоторые вакансии в Украине теперь берут только тех, кто переболел коронавирусом и прошел соответствующий тест.
Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине
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