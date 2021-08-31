"Достаем куртки и собираем грибы". Народный синоптик дал прогноз на сентябрь

Лето продлится только на первые пять дней месяца, а после снова начнутся дожди – погода для грибников

Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре. Фото: коллаж "Сегодня"

В начале сентября нас ждет еще 10 дней лета, но позже начнутся дожди и похолодает. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань "Сегодня", приятными будут первые четыре-пять дней месяца: погода – как в середине августа, солнечно, местами небольшие дождики, температура днем до 25 градусов тепла. Вторая пятидневка окажется дождливой, но теплой, также до +25 в отдельные дни – самая грибная погода.

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После 10 числа дожди прекратятся, антициклон принесет ясную, но прохладную погоду – днем не выше +18, ночью – около пяти градусов тепла.

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Еще больше похолодает к 20 сентября, температура днем +10-12 градусов. К тому же зарядят дожди, так что без зонтов, курток и непромокаемой обуви не обойтись.

Но среди осенней слякоти ушедшее лето пошлет нам последнее "прости": 21-23-го небо прояснится и днем потеплеет до +17-19 градусов. В конце месяца снова наступит сухая прохлада, днем +10-12, ночью +5 градусов.

В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская говорит, что такие капризы погоды связаны с таянием ледников.

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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Как сообщали новости "Сегодня", Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаево и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и кренило деревья.

В Хмельницком из-за непогоды были затоплены улицы, а сильный ветер валил деревья.