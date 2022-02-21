Снимаем теплые куртки! В Украину идет резкое потепление – прогноз

Погода в Украине завтра, 22 февраля, будет по-весеннему теплой и дождливой. На юге страны температура поднимется до 16 градусов тепла, однако на западе и севере еще возможен дождь со снегом.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Во вторник атмосферный фронт будет пересекать территорию Украины и будет тянуть за собой осадки. Дожди пройдут в ближайшую ночь и завтра утром на западе и севере, в некоторых районах дождь будет со снегом.
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Днем ожидаются небольшие осадки еще и в центральных областях. А к вечеру дождь преимущественно пройдет в южной и восточной части страны.
Температура воздуха днем ожидается 5-11 градусов градусов тепла, на юге +10-14, а в Крыму возможно даже до +16 градусов.
В Киеве 22 февраля местами пройдет небольшой дождь, однако будет теплая погода, днем до +9 градусов.
Как изменится погода на этой неделе?
В среду и четверг в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура вернется к привычным для конца февраля градусам.
Однако в выходные, 26-27 февраля, столбики термометров снова поднимутся вверх.
Как пережить температурные "качели"?
Метеозависимым украинцам врачи советуют соблюдать несколько правил:
- Хорошо отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.
- Не забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.
- Полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также зелени.
- Следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови.