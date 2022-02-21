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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Снимаем теплые куртки! В Украину идет резкое потепление – прогноз

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 15:18
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Синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие дни – в Украину придет настоящая весна, но будут и области-исключения
В Украине улучшится погода на этой неделе. Фото ЕРА, shutterstock
В Украине улучшится погода на этой неделе. Фото ЕРА, shutterstock

Погода в Украине завтра, 22 февраля, будет по-весеннему теплой и дождливой. На юге страны температура поднимется до 16 градусов тепла, однако на западе и севере еще возможен дождь со снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Во вторник атмосферный фронт будет пересекать территорию Украины и будет тянуть за собой осадки. Дожди пройдут в ближайшую ночь и завтра утром на западе и севере, в некоторых районах дождь будет со снегом.

Днем ожидаются небольшие осадки еще и в центральных областях. А к вечеру дождь преимущественно пройдет в южной и восточной части страны.

В Украину идет атмосферный фронт. Карта Натальи Диденко

Температура воздуха днем ожидается 5-11 градусов градусов тепла, на юге +10-14, а в Крыму возможно даже до +16 градусов.

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В Киеве 22 февраля местами пройдет небольшой дождь, однако будет теплая погода, днем ​​до +9 градусов.

Как изменится погода на этой неделе?

В среду и четверг в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура вернется к привычным для конца февраля градусам.

Однако в выходные, 26-27 февраля, столбики термометров снова поднимутся вверх.

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Как пережить температурные "качели"?

Метеозависимым украинцам врачи советуют соблюдать несколько правил:

  • Хорошо отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.
  • Не забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.
  • Полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также зелени.
  • Следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови.

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