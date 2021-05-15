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Достаем шорты, но не забываем зонты – в воскресенье нас ждут погодные сюрпризы

15 мая, 12:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Больше всего погода порадует жителей Донбасса – туда придет настоящее лето

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Завтра, 16 мая, в большинстве областей Украины будет прекрасная солнечная и жаркая погода. Дожди с грозами пройдут на западе, юге страны и немного заденут цнтр.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, температура воздуха в западных областях 18-20 тепла.

В центральных и северных областях 22-24 (в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской – до +27).

На востоке 27-29 тепла.

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На юге немного будет отличаться: в Одесской и Николаевской областях 22-24, в Херсонской и Запорожской и в Крыму до +27.

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Достаем шорты, но не забываем зонты – в воскресенье нас ждут погодные сюрпризы
Фото: КГГА
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Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua
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Дожди пройдут на западе, юге, в Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях.

В Киеве без осадков и до +24.

Также синоптики предупреждают, что в большинстве районов южных, западных, в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Напомним, ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом.

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