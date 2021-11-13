Доставайте зимнюю одежду! В Украину очень скоро придет первый снег – прогноз синоптика

В Украине в ноябре ожидаются дожди и ранний снег. На большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы.
К сожалению, 1 октября на 83-м году жизни ушел от нас главный народный синоптик Украины Леонид Горбань. Но он оставил "Сегодня" свой эксклюзивный прогноз погоды на ноябрь, который мы публикуем.
В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.
Далее по теме
Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
Читайте также:
- Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.