Довыборы в Раду на Прикарпатье и Донбассе: кто лидирует, явка и нарушения

В Украине в воскресенье прошли довыборы в Верховную Раду по мажоритарному округу № 87 в Ивано-Франковской области и № 50 в Донецкой. Уже определились лидеры гонки по результатам экзитполов, не обошлось и без традиционных нарушений избирательного процесса.

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На Прикарпатье за победу боролись 14 кандидатов. Среди них – известный спортсмен Василий Вирастюк, который шел от "Слуги народа" и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода")

На Донбассе на место в Раде претендовали 18 кандидатов – в том числе подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко (от "Европейской солидарности") и мэр города Доброполье Андрей Аксенов.

Активность избирателей

На момент закрытия участков в 20:00 воскресенья, по данным ЦИК, явка избирателей в округе № 50 в Донецкой области составила 20,99%. В Ивано-Франковской области избиратели были поактивней, явка в округе № 87 – 35,05%.

Кто побеждает

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В округе № 50 в Донецкой области, по результатам экзитпола местного телеканала, со значительным отрывом лидирует мэр Доброполья Андрей Аксенов (партия "Порядок") c 65,5%. На втором месте Валентин Рыбин из Партии Шария – 14,8%, за ним Юлия Кузьменко – 6,8%.

В округе № 87 в Ивано-Франковской области, согласно экзитполу группы "Рейтинг", гонка особенно острая – шансы пройти в Раду фактически равны у самовыдвиженца Александра Шевченко (32,4%) и Руслана Кошулинского от ВО "Свобода" (31,6%). Незначительно отстает от лидеров и Василий Вирастюк с 29,4%.

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Зафиксированные нарушения

Всего полицейские зарегистрировали на промежуточные выборах народных депутатов Украины 28 марта 39 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, начато два уголовных производства.

Больше всего нарушений было в Ивано-Франковской области – 21, в Донецкой – 13. .

В то же время в полиции отметили, что в общем день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса, все участки закрылись вовремя.

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Напомним, в 87-м округе волонтер Маруся Зверобой-Биленька сняла свою кандидатуру.

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