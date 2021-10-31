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Довыборы в Раду: в Черкасской и Херсонской областях открылись избирательные участки

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
31 октября, 08:41
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Людей просят кроме паспорта иметь с собой маску, антисептик и личную ручку
В двух округах открылись избирательные участки
В двух округах открылись избирательные участки / Фото: Коллаж: Сегодня

В двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом пишет "Сегодня".

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Голосование проходит на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Внеочередные выборы проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко.

Довыборы в Раду

ЦИК зарегистрировал всего 45 кандидатов в народные депутаты в ОИО №184 и №197, однако впоследствии отменил регистрацию пяти человек.

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Таким образом, на промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов: в ОИО №184 (Херсонская область) – 15, в ОИО №197 (Черкасская область) – 25.

Выборы во время карантина

Людей просят кроме паспорта иметь с собой маску, антисептик и личную ручку. На участках призывают соблюдать дистанцию.

Если вам плохо, то проголосовать можно в отдельно назначенной кабинке.

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В ЦИК отметили, что выборы пройдут во всех запланированных округах.

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