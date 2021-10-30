Довыборы в Раду: завтра будут голосовать в Черкасской и Херсонской области – онлайн

Сегодня, 31 октября, состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).
Проведение выборов утвердила Центральная избирательная комиссия.
ЦИК зарегистрировал всего 45 кандидатов в народные депутаты в ОИО №184 и №197, однако впоследствии отменил регистрацию пяти человек.
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Таким образом, на промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов: в ОИО №184 (Херсонская область) – 15, в ОИО №197 (Черкасская область) – 25.
Отметим, что 1 сентября в этих округах начался избирательный процесс.
Выборы во время карантина
Людей просят кроме паспорта иметь с собой маску, антисептик и личную ручку. На участках призывают соблюдать дистанцию.
Если вам плохо, то проголосовать можно в отдельно назначенной кабинке.
В ЦИК отметили, что выборы пройдут во всех запланированных округах.
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