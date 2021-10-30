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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Довыборы в Раду: завтра будут голосовать в Черкасской и Херсонской области – онлайн

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
30 октября, 16:50
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Выборы состоятся вне зависимости от того, в какой карантинной зоне находится регион
31 октября пройдут довыборы в ВР
31 октября пройдут довыборы в ВР / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 31 октября, состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Проведение выборов утвердила Центральная избирательная комиссия.

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ЦИК зарегистрировал всего 45 кандидатов в народные депутаты в ОИО №184 и №197, однако впоследствии отменил регистрацию пяти человек.

Таким образом, на промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов: в ОИО №184 (Херсонская область) – 15, в ОИО №197 (Черкасская область) – 25.

Отметим, что 1 сентября в этих округах начался избирательный процесс.

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Выборы во время карантина

Людей просят кроме паспорта иметь с собой маску, антисептик и личную ручку. На участках призывают соблюдать дистанцию.

Если вам плохо, то проголосовать можно в отдельно назначенной кабинке.

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В ЦИК отметили, что выборы пройдут во всех запланированных округах.

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